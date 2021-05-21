В Рузаевке 33-летний водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Рузаевке школьник попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Происшествие произошло днём 26 сентября на улице К. Маркса. Автомобиль марки «Шкода» под управлением 33-летнего мужчины совершил наезд на 11-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший был госпитализирован.

Известно, что водитель иномарки в момент ДТП был трезв.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф