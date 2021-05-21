В Зубово-Полянском районе был задержан пьяный водитель легковушки

В Зубово-Полянском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Днём 25 сентября на 1-м километре дороги, пролегающей между населенными пунктами Зубова Поляна и Ширингуши, сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому району был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21093. За рулем транспортного средства находился 41-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

На место была вызвана СОГ ОМВД России по Зубово-Полянскому району.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф