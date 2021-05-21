В Ковылкино проводится проверка по факту размещенной в соцсетях видеозаписи

В Ковылкино сотрудниками правоохранительных органов в настоящее время проводятся проверка по факту размещенной в социальных сетях видеозаписи.

В воскресенье, 26 сентября, в социальных сетях была размещена видеозапись, на которой видно, как мужчина из неустановленного предмета производит выстрелы в домашних животных во дворе многоквартирного дома, расположенного по улице Есенина.

В настоящий момент сотрудниками полиции установлена личность указанного стрелявшего, им оказался гражданин 1978 года рождения.

По данному факту ММО МВД России «Ковылкинский» проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Источник: 13.мвд.рф