Жительница Лямбирского района перечислила мошенникам более 760 тысяч рублей

В Лямбирском районе местная жительница стала жертвой неизвестных мошенников.

На прошлой неделе 30-летней жительнице указанного района позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником ЦБ РФ и сообщил, что совместно с представителями правоохранительных органов упомянутая организация проводит операцию по поимке работников одного из банков, причастных к мошенничеству.

Затем незнакомец сообщил, что некие преступники пытаются взломать личный кабинет женщины в мобильном приложении банка и похитить денежные средства. После этого якобы сотрудник ЦБ РФ заявил, что для предотвращения преступного вмешательства гражданка должна отправиться в ближайшее отделение банка, оформить кредит и перечислить деньги на так называемый безопасный счет.

При этом незнакомец уточнил, что женщине следует переписать номера банкнот и отправить их в ответном сообщении, заявив, что данные сведения необходимы для успешного проведения операции по поимке мошенников.

В итоге жительница Лямбирского района, следуя указаниям неизвестного гражданина, получила кредит в размере 761 тыс. рублей, переписала номера всех купюр, а затем несколькими платежами внесла денежные средства на лицевые счета, продиктованные незнакомцем.

Спустя несколько часов пострадавшая, осознав, что имела дело с мошенниками, обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф