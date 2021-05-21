В Рузаевке пойдет под суд мужчина, обвиняемый в мошенничестве

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в мошенничестве.

Некоторое время назад 32-летний житель Рузаевки на одном из сайтов опубликовал объявление о предоставлении услуг по ремонту квартир. С мужчиной связалась 39-летняя женщина по поводу указанных услуг. В тот момент обвиняемый находился в Москве, где он работает вахтовым методом. Мужчина заявил, что выполнит работу после приезда Мордовию.

В итоге обвиняемый постелил линолеум в квартире указанной женщины, но предоставил ей товарные чеки с завышенной стоимостью строительного материала из другой товарной точки.

Свою вину мужчина признал. Причиненный пострадавшей ущерб гражданин полностью возместил.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении мужчины находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф