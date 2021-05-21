Предприятие «Ромодановосахар» выпустило 1000 тонн сахара нового урожая 2021 года

По состоянию на 27 сентября ООО «Ромодановосахар» было переработано около 16 тыс. тонн сахарной свеклы и выработана первая тысяча тонн сахара нового урожая.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

ООО «Ромодановосахар» представляет собой самое большое предприятие по производству сахара в Поволжье, входит в десятку крупнейших заводов России.

ООО «Ромодановосахар» является крупным перерабатывающим предприятием на территории РМ и градообразующим в Ромоданово. Здесь работают свыше 700 человек.

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Источник: e-mordovia.ru