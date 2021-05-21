Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Предприятие «Ромодановосахар» выпустило 1000 тонн сахара нового урожая 2021 года

Предприятие «Ромодановосахар» выпустило 1000 тонн сахара нового урожая 2021 года

По состоянию на 27 сентября ООО «Ромодановосахар» было переработано около 16 тыс. тонн сахарной свеклы и выработана первая тысяча тонн сахара нового урожая.

Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Мордовии.

ООО «Ромодановосахар» представляет собой самое большое предприятие по производству сахара в Поволжье, входит в десятку крупнейших заводов России.

ООО «Ромодановосахар» является крупным перерабатывающим предприятием на территории РМ и градообразующим в Ромоданово. Здесь работают свыше 700 человек.

Также читайте о том, что в Мордовии обсудили реализацию национальных проектов.


Источник: e-mordovia.ru