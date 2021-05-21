В Лямбирском районе школьникам рассказали об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних

В рамках оказания бесплатной юридической помощи были проведены уроки по правовому информированию сотрудником правового отдела МВД по Мордовии Натальей Макшановой с педагогами и учащимися Лямбирской детской Школы искусств.

Были обсуждены вопросы наступления административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений.

Сотрудница полиции напомнила школьникам о необходимости соблюдения законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. Кроме того, она настоятельно рекомендовала подросткам не оставлять без присмотра велосипеды, мобильные телефоны, быть бдительными и осторожными на улице и в общественных местах.

Дополнительно были проведены беседы с учениками по правилам пожарной безопасности.

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Источник: 13.мвд.рф