В Лямбирском районе школьникам рассказали об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних

В рамках оказания бесплатной юридической помощи были проведены уроки по правовому информированию сотрудником правового отдела МВД по Мордовии Натальей Макшановой с педагогами и учащимися Лямбирской детской Школы искусств.
Были обсуждены вопросы наступления административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений.
Сотрудница полиции напомнила школьникам о необходимости соблюдения законодательства, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. Кроме того, она настоятельно рекомендовала подросткам не оставлять без присмотра велосипеды, мобильные телефоны, быть бдительными и осторожными на улице и в общественных местах.
Дополнительно были проведены беседы с учениками по правилам пожарной безопасности.
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Источник: 13.мвд.рф