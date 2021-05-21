В Саранске полицейские установили местонахождение 15-летней девочки

На днях в ОП № 3 УМВД России по Саранску поступило сообщение о розыске 15-летней местной жительницы, которая 23 сентября ушла из своего дома по проспекту 50-летия Октября.

На поиски подростка был ориентирован весь личный состав отдела полиции. Опрашивались родные и друзья девочки, был установлен её возможный маршрут передвижения.

В результате поисковых мероприятий утром 25 сентября полицейские установили местонахождение девочки. Школьница всё время находилась со своим знакомым. В настоящий момент с ней работают инспекторы ПДН. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

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Источник: 13.мвд.рф