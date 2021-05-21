В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в нападении на 16-летнюю девочку

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в нападении на несовершеннолетнюю горожанку.

Днём 24 сентября на улице Лихачева неизвестный мужчина напал на 16-летнюю девочку. Данный гражданин несколько раз ударил пострадавшую по голове, похитил у неё сумочку и мобильный телефон, а затем скрылся.

В настоящее время девочка находится в больнице. Жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

На вид нападавшему 30-35 лет. Мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, синие штаны. На лице гражданина была медицинская маска.

Следствие просит возможных очевидцев произошедшего, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о мужчине, сообщить необходимые сведения в Октябрьский межрайонный следственный отдел по следующим телефонным номерам: 8(8342) 28-73-56 или 02.

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Источник: mordovia.sledcom.ru