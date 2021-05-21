В Мордовии было установлено местонахождение без вести пропавшей пенсионерки

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Рузаевскому району поступило сообщение о розыске местной жительницы 1946 года рождения, которая в дневное время ушла за грибами в сторону лесного массива, расположенного вблизи села Пайграма.

Пенсионерка сама сообщила о том, что заблудилась, по номеру 112, но после этого у неё разрядился мобильный телефон.

Сегодня, 27 сентября, женщина самостоятельно вышла из лесного массива. Дойдя до станции Пайгарма, она попросила у местных жителей зарядку для мобильного телефона, после чего позвонила своей дочери.

Как рассказала жительница Рузаевки, за грибами она отправились вдвоем с подругой. Однако, гуляя по лесу, они разошлись, после чего гражданка сбилась с дороги. Во время проведения поисковых мероприятий она слышала звуковую сирену, но не смогла найти путь.

В настоящее время пенсионерка находится дома.

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Источник: 13.мвд.рф