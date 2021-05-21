В Зубово-Полянском районе в результате пожара пострадал человек

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, в результате которого пострадал человек.

В ночь на 27 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Бадиково. На улице Советской загорелся жилой дом № 51. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 57 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара пострадал один человек. Сведения о состоянии пострадавшего отсутствуют.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru