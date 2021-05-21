В Ковылкино ДТП унесло жизнь 66-летней женщины

В Ковылкино произошло ДТП, в результате которого погибла 66-летняя женщина.

Происшествие произошло вечером 27 сентября на улице Комсомольской. По предварительной информации, 18-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440, совершил наезд на 66-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.

От полученных телесных повреждений пострадавшая скончалась. Известно, что женщина умерла по дороге в больницу.

Автомобилист скрылся с места происшествия, но спустя некоторое время был задержан сотрудниками ГИБДД.

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Источник: гибдд.рф