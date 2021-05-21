Жителя Ичалковского района оштрафовали за угон автомобиля и избиение знакомой

В Ичалковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в угоне автомобиля и избиении знакомой.

В конце июля нынешнего года 39-летний житель указанного района возвращался домой с рыбалки. В определенный момент мужчина заметил оставленный без присмотра автомобиль марки УАЗ, двери которого были приоткрыты. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, гражданин завел мотор без ключей и доехал на транспортном средстве до окраины села Ичалки, где оставил его и ушел домой.

Кроме того, было установлено, что 39-летний мужчина избил свою 33-летнюю знакомую.

Решением суда в отношении жителя Ичалковского района была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф