В Мордовии проводятся занятия с осужденными, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость

Психологами психологической лаборатории исправительной колонии № 4 УФСИН РФ по Мордовии проводятся занятия посредством программы по снижению алкогольной и наркотической зависимости у осужденных.

Процесс воздействия на данную категорию осужденных направлен на восстановление самооценки, критическое отношение к своему заболеванию, снятие влечения, стабилизацию эмоциональных и аффективных реакций.

Стоит отметить, что занятия являются эффективным инструментом для оказания помощи в осознании осужденными своих глубоких психологических процессов.

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Источник: 13.fsin.gov.ru