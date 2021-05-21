Жителя Мордовии осудили за изнасилование несовершеннолетней дочери гражданской жены

В Мордовии суд вынес приговор в отношении мужчины, который на протяжении нескольких лет насиловал дочь своей сожительницы.

В период с 2016 по 2020 год 67-летний житель Мордовии совершал насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении несовершеннолетней дочери своей гражданской супруги. На момент совершения первого преступления пострадавшей было 11 лет.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru