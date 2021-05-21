Стало известно о повышении кредитного рейтинга Мордовии

Аналитическое рейтинговое кредитное агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг Мордовии до BB(RU) (стабильный прогноз).

По мнению аналитиков агентства, повышение кредитного рейтинга Мордовии вызвано существенным изменением структуры долгового портфеля вследствие рефинансирования большей части коммерческого долга бюджетными кредитами. Это привело к значительному снижению рисков рефинансирования долговых обязательств и в краткосрочной перспективе снизит стоимость обслуживания долга.

Указанные показатели оказывали негативное влияние на долговой профиль республики, а также в значительной мере ограничивали её кредитный рейтинг ввиду наличия неопределенности источников рефинансирования краткосрочного долга.

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Источник: e-mordovia.ru