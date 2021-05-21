Жители Мордовии имеют возможность оплатить налоги в почтовых отделениях

«Почта России» доставляет налоговые уведомления жителям Мордовии.

Оплатить налоги можно в любом из 350 почтовых отделений, расположенных на территории региона, а также на дому во время визита почтальона с мобильным почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

Уведомления об оплате имущественного, транспортного, земельного и других видов налогов приходят заказными письмами, почтальоны вручают их адресатам лично в руки. Получателям, которых в момент доставки не окажется дома, сотрудник почты оставит в почтовом ящике извещение о том, что заказное письмо находится в отделении связи по месту жительства.

Если у клиента подключен сервис «Простая электронная подпись», заказное письмо из налогового органа ему выдадут в почтовом отделении без заполнения извещения и предъявления паспорта.

Оплата уведомления на почте займет не более двух минут. Клиенту достаточно предъявить бланк уведомления из ИФНС, после чего оператор считает штрих-код и примет необходимую сумму к оплате. Оплатить налог можно и без уведомления, назвав сотруднику почты свой ИНН. Денежные средства в каждом случае поступят на счета налоговой службы в режиме онлайн.

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Источник: e-mordovia.ru