Предприятия Мордовии начали выпускать маркированную молочную продукцию

С 1 сентября стала обязательной маркировка молочной продукции сроком годности свыше 40 суток.

Производители Мордовии уже успешно выпускают промаркированную продукцию.

В республике осуществляют деятельность 20 производителей, все из них зарегистрированы в «Честном знаке». По первому и второму этапу маркировки все производители готовы, выпускают продукцию с идентификационными кодами. Сейчас ведется активная подготовка к третьему этапу, компании закупают необходимое оборудование. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства РМ.

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Источник: e-mordovia.ru