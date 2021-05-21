Артем Здунов поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Руководитель Мордовии Артем Здунов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню машиностроителя.

Артем Здунов подчеркнул, что именно по темпам роста машиностроительной отрасли судят об уровне развития страны и региона.

Глава региона упомянул, что в следующем году республика примет чемпионат России по рабочим специальностям. Артем Здунов отметил, что в связи с этим особое внимание будет обращено на деятельность средних специальных учебных заведений.

Наиболее отличившиеся работники машиностроительной отрасли получили почетные звания, а также были отмечены наградами.

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Источник: e-mordovia.ru