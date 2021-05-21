В колледжах и техникумах Мордовии наблюдается недобор студентов

В Мордовии в ходе заседания регионального правительства были обсуждены предварительные итоги приемной кампании в профессиональные образовательные организации республики.

Некоторые колледжи и техникумы республики пока не выполнили контрольные цифры приема студентов.

Исполняющий обязанности главы правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил проанализировать географию поступления выпускников школ Мордовии и востребованность существующих специальностей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что Артем Здунов поздравил машиностроителей с профессиональным праздником.

Источник: e-mordovia.ru