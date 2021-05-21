В Саранске подвели итоги медовой ярмарки

В минувшее воскресенье, 27 сентября, в Саранске состоялась очередная ярмарка мёда.

В указанном мероприятии принял участие 21 пчеловод из разных районов Мордовии.

На ярмарку было завезено 2500 кг мёда, продано – 1200 кг.

Кроме мёда и продуктов пчеловодства, на ярмарке продавались овощи, яблоки и саженцы.

Следующая ярмарка мёда состоится 3 октября на традиционной площадке, расположенной у РДК. Мероприятие будет проходить в период с 9:00 до 15:00.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru