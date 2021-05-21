В Саранск была доставлена новая партия вакцины от коронавируса

В Саранск вчера, 27 сентября, поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции.

Указанная партия включает в себя 13,2 тыс. доз вакцины. Об этом журналисту «Известий Мордовии» рассказал главный внештатный врач-эпидемиолог республиканского министерства здравоохранения Михаил Чумаков.

Прививки от коронавирусной инфекции в Мордовии сделали уже почти 322 тыс. человек, в том числе 287 тыс. граждан вакцинировались двукратно. Кроме того, более 6 тыс. человек прошли ревакцинацию от COVID-19.

Ревакцинацию нужно пройти или спустя 6 месяцев после первой (сделанной двукратно) прививки, или через полгода после перенесенной коронавирусной инфекции.

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Источник: izvmor.ru