Более 170 тысяч жителей Мордовии сделали прививки от гриппа

В Мордовии от гриппа сделали прививки уже более 171 тыс. человек.

Среди указанных граждан 23 тыс. детей. Очень хорошими темпами идет вакцинация малышей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, ребят в детских садах, школьников.

Среди взрослых в первоочередном порядке прививки от гриппа делают люди из группы риска. Это граждане старше 60 лет, работники здравоохранения, транспорта, образования, сферы обслуживания и ЖКХ.

В общей сложности от гриппа в Мордовии планируется привить 474 тыс. человек, в том числе порядка 102 тыс. детей.

О ходе кампании по вакцинации населения от гриппа журналисту «Известий Мордовии» рассказала заместитель министра здравоохранения республики Ольга Кшняйкина.

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Источник: izvmor.ru