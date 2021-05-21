Мордовии досталось 32-е место в рейтинге ЗОЖ

Мордовия заняла 32-е место в рейтинге регионов РФ по приверженности населения здоровому образу жизни по итогам 2020 года.

Субъекты России оценивались по восьми показателям. Эксперты подсчитали долю жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление табака, уровень продаж спиртного, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также смертность от алкоголя.

Мордовия набрала 63,3 балла. Лидерами рейтинга стали Дагестан, Чечня и Адыгея. Худшие результаты продемонстрировали Камчатский край, Магаданская область, а также Еврейская автономная область.

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Источник: izvmor.ru