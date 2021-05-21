ЦУР Мордовии помог включить отопление в двух населенных пунктах

Центр управления регионом получил много сообщений от жителей посёлка Тургенево Ардатовского района и села Андреевка Темниковского района об отсутствии отопления в домах.

Сотрудники ЦУР оперативно передали информацию в районные администрации для последующего устранения проблем. В Тургенево отопление было включено в тот же день, когда зарегистрировали сообщение. В Андреевке на решение вопроса потребовалось два дня.

ЦУР совместно с органами местного самоуправления продолжает контролировать ситуацию с теплоснабжением.

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Источник: izvmor.ru