В Саранске состоится концерт по случаю Международного дня музыки

Дирижер Максим Акулов и артисты республиканского театра имени И.М. Яушева по случаю Международного дня музыки подготовили концертную программу.

Концертная программа включает в себя произведения австрийских и русских классиков, немецких и французских романтиков, французских импрессионистов, а также композиторов первой половины ХХ века.

В двух отделениях прозвучат инструментальные, симфонические и вокальные сочинения Моцарта, Бетховена, Мендельсона-Бартольди, Сен-Санса, Глинки, Дебюсси, Равеля, Берга, Стравинского, Глиэра.

Праздничный концерт начнется в 17:00 2 октября.

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Источник: izvmor.ru