В Саранске в ДТП пострадали три человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло вечером 28 сентября на улице Победы. По предварительной информации, 18-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Веста», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мицубиси-Лансер», в результате чего транспортные средства столкнулись.

В данном ДТП пострадали три человека, среди которых 22-летняя пассажирка иномарки, а также 19-летняя девушка и 7-летняя девочка, находившиеся в салоне «Лады». Никому из пострадавших госпитализация не понадобилась.

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Источник: гибдд.рф