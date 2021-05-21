В селе Большое Игнатово водитель грузовика сбил пешехода

В селе Большое Игнатово мужчина попал под колёса грузового автомобиля.

ДТП произошло вечером 28 сентября. На улице Щорса 31-летний водитель грузового автомобиля марки КамАЗ совершил наезд на 44-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Ичалковская МБ».

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф