В Торбеево сгорел заброшенный дом

В Торбеево произошел пожар, который уничтожил заброшенный дом.

Ранним утром 29 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Павлова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенный дом. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 16 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru