В Ардатове в результате ДТП пострадали два человека

В Ардатове произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 28 сентября. На перекрестке улиц Рабочей и Советской не смогли разъехаться два автомобиля, марки которых не сообщаются. Причина столкновения транспортных средств устанавливается.

В результате данного ДТП телесные повреждения получили два человека. Информация о состоянии пострадавших отсутствует.

В ликвидации последствий столкновения транспортных средств принимали участие сотрудники МЧС.

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Источник: 13.mchs.gov.ru