Житель Рузаевки пойдет под суд по обвинению в убийстве жены

В Рузаевке суд вынесет приговор в отношении местного жителя, который обвиняется в убийстве своей жены.

Днём 5 июня нынешнего года 66-летний житель Рузаевки, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 58-летней женой. В процессе выяснения отношений мужчина ударил супругу ножом в левую часть грудной клетки. Сын данной семейной пары, находившийся дома в момент ссоры, вызвал медиков.

Пострадавшая была госпитализирована, но спустя некоторое время скончалась от полученного ранения.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении жителя Рузаевки находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru