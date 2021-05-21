В Саранске 34-летнего мужчину осудили за причинение смерти по неосторожности

В Саранске выслушал судебный приговор местный житель, обвиняемый в причинении смерти по неосторожности.

В первой половине мая нынешнего года 34-летний житель Саранска и его знакомый, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения, находились возле дома, расположенного по адресу – улица Энгельса. В определенный момент разговора последний в оскорбительном ключе высказался о сожительнице собеседника. В ответ на это 34-летний горожанин ударил знакомого кулаком по лицу, в результате чего он упал, ударившись головой о бетонную поверхность.

Пострадавший был госпитализирован. Спустя несколько дней мужчина скончался от тупой закрытой травмой головы, осложненной отеком головного мозга.

Решением суда в отношении 34-летнего жителя Саранска была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Кроме того, суд взыскал с него моральную компенсацию в размере 775 тыс. рублей в пользу пострадавшей стороны.

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Источник: mordovia.sledcom.ru