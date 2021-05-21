С главы Темниковского городского поселения взыскали ущерб

Темниковским районным судом было удовлетворено исковое заявление прокуратуры района о взыскании с главы Темниковского городского поселения ущерба в порядке регресса.

Ранее администрацией Темниковского городского поселения не были исполнены требования муниципального контракта об оплате подрядной организации выполненных работ.

С администрации Темниковского городского поселения была взыскана сумма долга по контракту, а также пени и расходы по уплате государственной пошлины.

Поскольку главой поселения были допущены нарушения при заключении контракта, в результате чего с администрации наряду с долгом взысканы пени и государственная пошлина, судом принято решение об удовлетворении требований прокуратуры района.

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Источник: epp.genproc.gov.ru