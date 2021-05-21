Прокурор Темниковского района проверил выполнение работ по ремонту дороги

Прокурором Темниковского района было проверено выполнение работ по ремонту автодороги.

На территории указанного района в рамка национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» осуществляется капитальный ремонт двух дорог.

Мониторингом единой информационной системы в сфере закупок было установлено, что по результатам проведения аукциона между ГКУ «Упрдор Республики Мордовия» и ООО «Лидер» заключен контракт, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги между Лесным Ардашево и выходом на дорогу на Темников. Работы должны завершиться до 15 октября текущего года.

Проведенной проверкой объекта было установлено, что организацией мероприятия по устройству покрытия дороги из горячих асфальтобетонных смесей не были выполнены, техника отсутствует. В связи небольшим промежутком времени до истечения срока контракта имеются предпосылки к его нарушению и невыполнению в текущем финансовом году мероприятий, предусмотренных проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Руководителю ООО «Лидер» было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.

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Источник: epp.genproc.gov.ru