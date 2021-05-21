В Мордовии прокуратура выявила факты нарушения законодательства органами местного самоуправления

Первый заместитель прокурора Мордовии Александр Иванов направил в Арбитражный суд РМ заявления о признании незаконным бездействия администраций городского поселения Чамзинка и Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района.

Речь идет об игнорировании мер к размещению на официальных сайтах органов местного самоуправления необходимой для развития малого и среднего предпринимательства информации.

Прокурорскими проверками было установлено, что в нарушение требований законодательства органами местного самоуправления не были размещены на официальных сайтах необходимые сведения для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о количестве таких субъектов, осуществляющих деятельность на территории поселений, об их классификации по видам экономической деятельности, об обороте производимых товаров (работ, услуг), их финансово-экономическом состоянии.

Бездействие местных администраций нарушает права и интересы хозяйствующих субъектов, организаций в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, создает препятствия для её осуществления.

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Источник: epp.genproc.gov.ru