Прокуратура Лямбирского района выявила нарушения в деятельности ГБУЗ РМ «Поликлиника № 2»

Прокуратура Лямбирского района в рамках надзора за исполнением законодательства в сфере реализации национальных проектов проверила деятельность ГБУЗ РМ «Поликлиника № 2».

Был выявлен факт недостаточного оснащения фельдшерско-акушерского пункта в населенном пункте Николаевка Лямбирского района, введенного в эксплуатацию в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

На момент проверки в фельдшерско-акушерском пункте отсутствовало рабочее место фельдшера и медицинской сестры с персональным компьютером, шкаф для лекарственных препаратов, комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни.

Главному врачу ГБУЗ РМ «Поликлиника №2» было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо.

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Источник: epp.genproc.gov.ru