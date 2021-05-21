Житель Саранска, до смерти избивший знакомого, несколько лет проведет в тюрьме

Житель Саранска, который до смерти избил своего знакомого, несколько лет проведет в тюрьме.

В феврале нынешнего года 49-летний житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в одной из квартир жилого дома, расположенного по адресу – улица Комарова. Мужчина жестоко избил своего знакомого, который, по его мнению, слишком плохо себя вёл. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

В июне решением Ленинского районного суда Саранска 49-летний горожанин был приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Преступник не стал отрицать свою вину, но решил обжаловать указанное судебное решение, полагая, что оно является чрезмерно суровым. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии оставила постановление районного суда без изменений.

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Источник: epp.genproc.gov.ru