Приборы фотовидеофиксации нарушений ПДД активно работают на территории Мордовии

В Мордовии за первые восемь месяцев текущего года на основании фотоматериалов, поступивших с комплексов фотовидеофиксации, должностными лицами ГИБДД МВД по РМ было возбуждено свыше 248 тыс. дел об административных правонарушениях.

Указанное количество нарушений почти в девять раз превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма наложенных административных штрафов превысила 146 млн рублей.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф