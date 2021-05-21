В Саранске 25-летняя девушка стала жертвой неизвестных мошенников

В Саранске 25-летняя местная жительница лишилась денежных средств при попытке получить прибыль от вклада на фондовой бирже.

Весной нынешнего года 25-летняя жительница Саранска зарегистрировалась на сайте по проведению электронных торгов. В течение нескольких месяцев горожанка с целью получения прибыли на фондовой бирже вносила свои сбережения. В общей сложности горожанка перечислила 520 тыс. рублей.

Вывести сбережения девушка не смогла. Каждый раз администрация сайта под различными предлогами отказывала горожанке в этом.

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Источник: 13.мвд.рф