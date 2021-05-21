В следственном отделе по Ленинскому району Саранска проводится прием граждан

В следственном отделе по Ленинскому району Саранска СУ СК РФ по Мордовии организован ежедневный прием граждан.

Прием граждан проходит в период с 09:00 до 18:00 по адресу: ул. Васенко, 7Д.

Руководитель следственного отдела проводит прием каждую среду и пятницу.

Заместитель руководителя отдела принимает граждан в понедельник, вторник и четверг.

Получить дополнительную информацию и записаться на прием можно по следующему телефонному номеру: 8(8342) 28-73-63.

По информации, которая была опубликована пресс-службой СУ СК РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что министр МВД по Мордовии проверил организацию работы подразделения по оказанию государственных услуг.

Источник: mordovia.sledcom.ru