Правительство Мордовии ушло в отставку

Главой Мордовии Артемом Здуновым в минувшую среду, 29 сентября, был подписан указ, предусматривающий сложение полномочий республиканским правительством в его текущем составе.

Стоит отметить, что в данном случае речь не идет об упразднении указанного органа местной власти. Члены правительства республики продолжат осуществлять деятельность, касающуюся регулирования процесса жизнедеятельности региона в рамках предусмотренных полномочий.

Рассматриваемый указ Артема Здунова был подписан в соответствии с одной из статей республиканской конституции.

Указ о сложении полномочий действующих членов правительства Мордовии, как сообщает пресс-служба руководителя региона, уже вступил в силу.

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Источник: e-mordovia.ru