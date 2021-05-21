Житель Саранска пойдет под суд за кражу мобильного телефона

В Саранске в скором времени на скамье подсудимых окажется местный житель, являющийся фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту кражи мобильного телефона.

Местом преступления в данном случае стал салон транспортного средства, принадлежащего одной из городских служб такси. Некоторое время назад 33-летний житель Саранска совершал поездку на данной машине в качестве пассажира. На заднем сиденье горожанин обнаружил мобильный телефон, ранее забытый другим клиентом службы такси. Горожанин, игнорируя гражданскую сознательность, касающуюся правопорядка, и принцип элементарной человеческой взаимопомощи, решил стать новым владельцем смартфона.

Но преступные порывы души в случае 33-летнего жителя Саранска привели только ко временному расширению масштабов его собственности. В конечном итоге преступление было раскрыто.

Сейчас материалы уголовного дела в отношении горожанина рассматривает суд, который в скором времени вынесет итоговой вердикт по факту преступных действий мужчины.

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Источник: epp.genproc.gov.ru