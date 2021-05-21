Прокуратура Лямбирского района выявила нарушения при ремонте дорог

В Лямбирской районе было зафиксировано нарушение порядка проведения работ по реализации программы национального проекта, направленного на ремонт и строительство дорог.

При проведении проверочных мероприятий сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что представители организации-подрядчика, которой в данном случае является ООО «Лидер», нарушают сроки выполнения работ, предусмотренные государственным контрактом, ранее заключенным с ГКУ «Упрдор Республики Мордовия».

В предварительно оговоренные сроки сотрудники ООО «Лидер» в ходе проведения работ на дороге, соединяющей населенные пункты Лямбирь и Лопатино, не обустроили тротуары. Кроме того, не были проведены работы по нанесению дорожной разметки. Также в рамках предусмотренного контрактом временного отрезка не были установлены ограждения.

Руководителю ООО «Лидер» было внесено представление. Также он был привлечен к административной ответственности.

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Источник: epp.genproc.gov.ru