Прокуратура Ардатовского района зафиксировала нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в социальном учреждении

В Ардатовском районе сотрудниками прокуратуры были зафиксированы нарушения в деятельности одного из местных социальных учреждений.

Результаты проверки, проведенной прокуратурой указанного района, засвидетельствовали, что в ГБСУ СОН РМ «Ардатовский дом социального обслуживания» имеют место нарушения требований, предусмотренных действующими законодательными актами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические нормы.

На территории пищеблока, как оказалось, имеются насекомые, которые явно не делают продукты лучше. Также допускаются нарушения правил хранения личных вещей персонала. На этом игнорирование санитарно-эпидемиологических нормативов не заканчивается. Были зафиксированы нарушения правил хранения средств, предназначенных для дезинфекции и мытья посуды.

Сотрудник социального учреждения, ответственный за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, был оштрафован.

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Источник: epp.genproc.gov.ru