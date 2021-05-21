В Саранске 62-летний мужчина пойдет под суд за кражу строительных инструментов

В Саранске в ближайшее время суд определит меру наказания в отношении 62-летнего гражданина, являющегося фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту хищения строительных инструментов.

Проходя мимо здания, местом расположения которого является улица Пролетарская, 62-летний мужчина, не имеющий регистрации, обратил внимание на то, что внутри помещения хранятся строительные инструменты. Осознав, что данное имущество охраняется исключительно пределами внутреннего пространства здания, мужчина разбил окно, а затем совершил кражу.

Сумма ущерба, который понес законный владелец строительных инструментов в результате преступных действия гражданина без регистрации, составила 26 тыс. рублей.

Пролетарский районный суд Саранска в ближайшее время примет решение о мере наказания по факту рассматриваемого злодеяния.

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Источник: epp.genproc.gov.ru