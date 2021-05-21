В Саранске в этом году благоустроят 58 дворов

Было озвучено количество дворовых территорий, расположенных в Саранске, которые будут благоустроены в текущем году.

Ранее главой республики Артемом Здуновым было принято решение о направлении финансирования в объеме более 59 млн рублей на проведение указанных работ в 33 дворах Саранска. Это только часть дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В рамках проведения работ по благоустройству осуществляется несколько видов деятельности. Имеет место ремонт асфальтобетонного покрытия. Также обновляется наружное освещение. Кроме того, устанавливаются урны и скамейки. Также ведутся работы по обустройству тротуаров.

В общей сложности в этом году в Саранске благоустроят 58 дворов. С подробным перечнем территорий можно ознакомиться на официальной интернет-странице городской администрации.

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Источник: adm-saransk.ru