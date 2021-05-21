В Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Титова

Администрацией Саранска было принято решение о временном прекращении действия разрешения на движение транспорта по улице Титова.

Ограничение уже вступило в силу. Движение и парковка транспортных средств попали в категорию запретных действий в 07:00 30 сентября. Стоит отметить, что рассматриваемое ограничение имеет силу только на одном участке улицы Титова, начинающемся на пересечении с улицей Мичурина и заканчивающемся на перекрестке, одно из ответвлений которого ведет на улицу Коммунистическую.

Запрет на движение и стоянку транспортных средств, введенный в связи с необходимостью обеспечить приемлемые условия проведения работ по ремонту дорожного полотна, будет снят в 23:00 3 октября.

Стоит отметить, что ограничение никоим образом не касается транспортных средств, принадлежащих МЧС, полицейских автомобилей, машин, на которых передвигаются сотрудники службы скорой помощи, а также транспортных средств аварийных служб.

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Источник: adm-saransk.ru