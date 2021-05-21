В Саранске сгорела заброшенная постройка

В Саранске произошел пожар, который оставил сплошную гарь на месте, где ещё совсем недавно располагалась постройка.

Утром 29 сентября сигнал пожарной сирены раздался в садовом товариществе, имеющем название «Союз». Осеннее утро оказалось не совсем типичным для садоводов из-за возгорания постройки, расположенной на территории упомянутого товарищества. Известно, что данное строение в последнее время никем не эксплуатировалось.

Пожарным не удалось ликвидировать возгорание до критического момента его распространения, после которого следует постепенное исчезновение постройки в языках пламени. Теперь на площади 45 квадратных метров, где ранее было строение, пусть и бесхозное, остался только пепел.

К счастью, инцидент не повлек за собой человеческие жертвы.

Из-за чего загорелась постройка, которую никто эксплуатировал, предстоит выяснить специалистам.

Также читайте о том, что в Торбеево сгорел заброшенный дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru