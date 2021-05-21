В Лямбире сотрудники ДПС отстранили от управления транспортным средством нетрезвого водителя

В Лямбире сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

На днях в указанном населенном пункте стражами порядка в рамках проведения мероприятия профилактической направленности было остановлено транспортное средство. Во время общения с водителем сотрудники ГИБДД засомневались в том, что он сел за руль, будучи абсолютно трезвым. Для проверки данных подозрений было проведено медицинское освидетельствование. В итоге было установлено, что в крови водителя имеется алкоголь.

Мужчина объяснил своё правонарушение радостным семейным событием. Как оказалось, у него родилась внучка. Водитель решил повысить степень своей радости путем употребления алкоголя.

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Источник: гибдд.рф