Главный эпидемиолог Мордовии рассказал, где люди чаще заражаются COVID-19

Были названы места, в которых имеет место наиболее высокий риск заражения коронавирусной инфекцией.

Одним из главных мест риска является общественный транспорт. Также человек подвергает себя повышенной опасности с точки зрения особенностей распространения коронавируса при особо плотном общении, которое предусматривает минимальную дистанцию между участниками беседы и определенное тактильное взаимодействие, например, рукопожатия. Кроме того, повышенный риск заражения наблюдается в торговых заведениях.

О местах, где вероятность заражения коронавирусной инфекцией повышается в разы, «Известиям Мордовии» рассказал Михаил Чумаков, занимающий должность главного внештатного врача-эпидемиолога в региональном министерстве здравоохранения.

Также Михаил Чумаков напомнил о случаях, когда из-за одного человека заболевает целая семья.

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Источник: izvmor.ru